Кулеба звернувся до світу через гуманітарну катастрофу в Маріуполі

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту натиснути на РФ, щоб забезпечити вихід цивільного населення з оточеного Маріуполя.

Заяву він розмістив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що Росія фактично взяла у заручники 300 000 цивільних мешканців міста і не дає можливості евакуювати їх, попри домовленості за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Вчора одна дитина вже померла від дегідратації! Воєнні злочини – це частина обраної Росією стратегії. Закликаю усі країни публічно вимагати від Росії - нехай дадуть людям вийти!", – написав міністр закордонних справ.

Russia holds 300k civilians hostage in Mariupol, prevents humanitarian evacuation despite agreements with ICRC mediation. One child died of dehydration (!) yesterday! War crimes are part of Russia’s deliberate strategy. I urge all states to publicly demand: RUSSIA, LET PEOPLE GO!