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Кулеба звернувся до світу через гуманітарну катастрофу в Маріуполі

"Європейська правда"Вівторок, 8 березня 2022, 14:41

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту натиснути на РФ, щоб забезпечити вихід цивільного населення з оточеного Маріуполя.

Заяву він розмістив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

Кулеба наголосив, що Росія фактично взяла у заручники 300 000 цивільних мешканців міста і не дає можливості евакуювати їх, попри домовленості за участю Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Вчора одна дитина вже померла від дегідратації! Воєнні злочини – це частина обраної Росією стратегії. Закликаю усі країни публічно вимагати від Росії - нехай дадуть людям вийти!", – написав міністр закордонних справ.

Зі схожим закликом звернувся і президент Володимир Зеленський.

Як повідомляла "Українська правда", близько опівдня 8 березня в полку "Азов" заявили, що російські війська почали атаку на Маріуполь і не випускають людей з міста

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Принаймні частині людей, що евакуюються з Сум, вдалося виїхати. 

Теми: Кулеба ДмитроМаріупольвійна
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