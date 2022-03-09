Ряд військових РФ вирішили лишитися в Україні: у Росії на них приходять похоронки

Ряд російських військовослужбовців, яких взяли в полон ЗСУ, вирішили залишитися в Україні, поки в Росії діє путінський режим.

Джерело: прес-конференція полонених військових РФ в агентстві "Інтерфакс-Україна" у середу

Деталі: Молодший сержант Андрій Ілліч Чеботаревський, з в/ч 58198, 1 танкового полку, 2 мотострілецької дивізії Москви розповів, що на нього в Росії вже прийшла похоронка.

Реклама:

Пряма мова Чеботаревського: "Нас у Росії вже вважають мертвими, тому що на нас приходять похоронки. Ми хочемо, щоб люди знали, що ми живі. Ми хочемо залишитися в Україні, хоча б поки там діє путінський режим. Ми боїмося туди повертатися, бо через президента Росії ми стали злочинцями".

"Мені дали можливість зателефонувати батькам, повідомити, що я живий. І коли я зателефонував, мені сказали, що на мене прийшла похоронка. У РФ я вважаюсь мертвим. Якщо нас захочуть обміняти, чого ми самі не бажаємо, нас розстріляють свої ж".

Більше деталей: Чеботаревський також підтвердив, що в Україні воюють солдати строкової служби РФ, за яких підписують контракт без їхньої згоди.

ВІДЕО ДНЯ

"Ми – це живий доказ того, що президент РФ Володимир Путін – брехун. Він заявляє на своїх прес-конференціях, що тут немає військовослужбовців строкової служби. Він заявляє, що в Україні не ведуться воєнні дії, а йде спецоперація, у якій беруть участь лише контрактники. Насправді, це далеко не так", - сказав він.

"У Росії за військовослужбовців, які приходять на строкову службу, підписують контракт – просто збирають документи, обробляють, фотошоплять, на них надходять виписки з наказів, за них ставлять підписи, і вони стають військовослужбовцями контрактної служби. Звільнитися звідти практично неможливо. Так було зі мною – за мене підписали контракт. Я намагався звільнитися, але все було марно", - розповів Чеботаревський.

За його словами, одного солдата з його роти побили за те, що він не хотів брати участь у війні проти України, та змусили їхати далі.

Рядовий Пальнов Валерій Володимирович розповів, що його мама дзвонила до військкомату, і їй повідомили, що нібито її син перебуває на навчаннях під Воронежем.

Смирнов Євген Іванович із в.ч 91701, мотострілецькі війська, заявив, що потрапив на територію України обманом.

"Ми доїхали маршем до Охтирки, колону було обстріляно, я дивом залишився живим. Сам здався в полон, вийшов із машини, склав зброю. Я просто був шокований, коли вони показували мені, що творить російська армія на території України", - сказав військовий.

"Я також добровільно хочу залишитися в Україні. Бо поки діє путінський закон, складно буде навіть при обміні: або посадять, або розстріляють. Скоріш за все, уб'ють, а батькам просто прийде лист із похоронкою – ваш син загинув невідомо де і невідомо як", - зазначив він.

Що передувало: Полонені російські військові на брифінгу в середу в Києві розповідали, як їх о 4 годині ранку 24 лютого підняли й відправили на війну, як вони бачили при в’їзді на територію тіла військових Збройних сил, українські прапори. Потім повідомили, як вони втратили БМП, натрапили на село та здалися у полон.

Полонені російські розвідники визнали, що армія РФ діє в Україні, як фашисти.

Коли полонені російські військові давали прес-конференцію, Міністерство оборони країни-агресора нарешті визнало, що на території України воюють військовослужбовці строкової служби.