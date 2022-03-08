Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти пропонують киянам виїхати в РФ через Білорусь

Денис КарловськийВівторок, 8 березня 2022, 20:37
Окупанти пропонують киянам виїхати в РФ через Білорусь
Люди на київському вокзалі чекають на евакуаційні поїзди 8 березня. фото: getty images

Російські окупанти вкотре оголошують "гуманітарний коридор" для населення українських міст, зокрема пропонують киянам евакуюватися через Білорусь  в РФ.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Так званий "гуманітарний штаб" російських окупантів пропонує відкрити "гуманітарні коридори" о 9 годині ранку 9 березня. Окупаційні війська, мовляв, також будуть дотримуватися режиму припинення вогню.

Реклама:

Російські окупанти пропонують мешканцям Києва, Чернігова й околиць виїхати до Гомеля на території Білорусі, а далі на літаку в Росію. Усім охочим їхати в південному напрямку слід, за словами окупантів, чекати погодження української влади.

Мешканцям Сум пропонують евакуюватися або до Полтави, або до Бєлґорода в Росії. Далі типу вони згодні дозволити рух евакуйованих людей на авто, залізницею чи літаком до інших місць.

Також окупанти пропонують мешканцям Харкова виїхати в напрямку Бєлґорода через гумкоридор, або до Львова, Івано-Франківська та Ужгорода, але при погодженні української влади.

ВІДЕО ДНЯ

Жителям Маріуполя пропонують евакуюватися через Новоазовськ і Таґанроґ до Ростова-на-Дону, або до Запоріжжя, але за погодження з українською владою.

Українська розвідка та військове керівництво вважає, що в найближчі дні російські окупаційні війська спробують здійснити спробу штурмувати і захопити Київ.

Передісторія: 

  • 8 березня українській владі вдалося евакуювати іноземних студентів та частину мешканців міста Суми, оточеного російськими військами.
  • Раніше окупанти заявляли, що вони, мовляв, готові відкрити гумкоридори для евакуації населення п’яти міст 8 березня.
  • Зранку 7 березня російські окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешканцям евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
  • 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
  • 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.

Теми: КиївХарківМаріупольевакуація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР причетне до атак дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
Усі новини...
Реклама: