Окупанти пропонують киянам виїхати в РФ через Білорусь

Люди на київському вокзалі чекають на евакуаційні поїзди 8 березня. фото: getty images

Російські окупанти вкотре оголошують "гуманітарний коридор" для населення українських міст, зокрема пропонують киянам евакуюватися через Білорусь в РФ.

Джерело: російське державне видання "РИА Новости"

Деталі: Так званий "гуманітарний штаб" російських окупантів пропонує відкрити "гуманітарні коридори" о 9 годині ранку 9 березня. Окупаційні війська, мовляв, також будуть дотримуватися режиму припинення вогню.

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Російські окупанти пропонують мешканцям Києва, Чернігова й околиць виїхати до Гомеля на території Білорусі, а далі на літаку в Росію. Усім охочим їхати в південному напрямку слід, за словами окупантів, чекати погодження української влади.

Мешканцям Сум пропонують евакуюватися або до Полтави, або до Бєлґорода в Росії. Далі типу вони згодні дозволити рух евакуйованих людей на авто, залізницею чи літаком до інших місць.

Також окупанти пропонують мешканцям Харкова виїхати в напрямку Бєлґорода через гумкоридор, або до Львова, Івано-Франківська та Ужгорода, але при погодженні української влади.

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Жителям Маріуполя пропонують евакуюватися через Новоазовськ і Таґанроґ до Ростова-на-Дону, або до Запоріжжя, але за погодження з українською владою.

Українська розвідка та військове керівництво вважає, що в найближчі дні російські окупаційні війська спробують здійснити спробу штурмувати і захопити Київ.

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