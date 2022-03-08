Окупанти пропонують киянам виїхати в РФ через Білорусь
Російські окупанти вкотре оголошують "гуманітарний коридор" для населення українських міст, зокрема пропонують киянам евакуюватися через Білорусь в РФ.
Джерело: російське державне видання "РИА Новости"
Деталі: Так званий "гуманітарний штаб" російських окупантів пропонує відкрити "гуманітарні коридори" о 9 годині ранку 9 березня. Окупаційні війська, мовляв, також будуть дотримуватися режиму припинення вогню.
Російські окупанти пропонують мешканцям Києва, Чернігова й околиць виїхати до Гомеля на території Білорусі, а далі на літаку в Росію. Усім охочим їхати в південному напрямку слід, за словами окупантів, чекати погодження української влади.
Мешканцям Сум пропонують евакуюватися або до Полтави, або до Бєлґорода в Росії. Далі типу вони згодні дозволити рух евакуйованих людей на авто, залізницею чи літаком до інших місць.
Також окупанти пропонують мешканцям Харкова виїхати в напрямку Бєлґорода через гумкоридор, або до Львова, Івано-Франківська та Ужгорода, але при погодженні української влади.
Жителям Маріуполя пропонують евакуюватися через Новоазовськ і Таґанроґ до Ростова-на-Дону, або до Запоріжжя, але за погодження з українською владою.
Українська розвідка та військове керівництво вважає, що в найближчі дні російські окупаційні війська спробують здійснити спробу штурмувати і захопити Київ.
Передісторія:
- 8 березня українській владі вдалося евакуювати іноземних студентів та частину мешканців міста Суми, оточеного російськими військами.
- Раніше окупанти заявляли, що вони, мовляв, готові відкрити гумкоридори для евакуації населення п’яти міст 8 березня.
- Зранку 7 березня російські окупанти оголосили так званий "режим тиші", без узгодження з українською стороною, і запропонували мирним мешканцям евакуюватися на територію Росії та Білорусі.
- 6 березня російські окупанти розпочали обстріли та зірвали відкриття "гуманітарного коридору" з Маріуполя. Вона була запланована на 12 годину дня.
- 5 березня російські загарбники також зірвали заплановану евакуацію населення з Маріуполя та Волновахи.