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Зеленський: Ми зможемо зупинити війну лише після переговорів із Путіним – Bloomberg

Мазуренко Альона Середа, 9 березня 2022, 21:34

Президент Володимир Зеленський вважає, що припинити війну Росії з Україною можна лише після прямих переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Зеленський сказав Bild TV, що російська "сторона теж має бути готова йти на компроміси – тому вони й називаються компромісами".

Президент додав, що прямого контакту з президентом Росії Володимиром Путіним у нього не було, і "тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні".

Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає. 

8 березня Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів з Путіним щодо закінчення війни Росії з Україною. 

Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.

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Передісторія: 

  • 3-го березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
  • Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.

Теми: ЗеленськийПутінРосіяУкраїна
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