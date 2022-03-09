Зеленський: Ми зможемо зупинити війну лише після переговорів із Путіним – Bloomberg
Президент Володимир Зеленський вважає, що припинити війну Росії з Україною можна лише після прямих переговорів із главою РФ Володимиром Путіним.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Зеленський сказав Bild TV, що російська "сторона теж має бути готова йти на компроміси – тому вони й називаються компромісами".
Президент додав, що прямого контакту з президентом Росії Володимиром Путіним у нього не було, і "тільки після прямих переговорів між двома президентами ми зможемо покласти край цій війні".
Що було раніше: Президент Зеленський регулярно закликає президента країни-окупанта Володимира Путіна до прямих переговорів. Однак, Путін їх всіляко уникає.
8 березня Зеленський вкотре заявив про готовність сідати за стіл переговорів з Путіним щодо закінчення війни Росії з Україною.
Зеленський також заявив, що Володимир Путін помиляється, якщо думає, що українців можна зламати чи змусити здатися, а бажання знищити Україну він порівняв із хворобою.
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Передісторія:
- 3-го березня президент Володимир Зеленський заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із президентом Росії Володимиром Путіним, який почав війну проти України.
- Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу анонсував, що у четвер, 10 березня, в Анталії відбудеться тристороння зустріч глав МЗС Туреччини, України та Росії.