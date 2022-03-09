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Зеленський: Обстріл пологового в Маріуполі – остаточний доказ геноциду

Катерина ТищенкоСереда, 9 березня 2022, 22:49
Зеленський: Обстріл пологового в Маріуполі – остаточний доказ геноциду
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає обстріл Росією пологового будинку в Маріуполі остаточним доказом того, що РФ проводить геноцид українців.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ, доказ того, що відбувається геноцид українців.

Європейці! Ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну".

Деталі: За словами Зеленського, те, що окупанти роблять з Маріуполем – це вже за межею звірства.

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"Дитяча лікарня, пологовий будинок. Чим вони загрожували Російській Федерації? Що це за країна така – Російська Федерація, яка боїться лікарень, боїться пологових будинків та знищує їх? Там що, були маленькі бандерівці? Вагітні жінки збиралися стріляти по Ростову? Хтось у пологовому будинку принижував російськомовних? Що це було, денацифікація лікарні?", – запитує президент.

За його словами, європейці й українці повинні бути єдиними у засудженні цього воєнного злочину Росії, "у якому відображається усе те зло, яке окупанти принесли на нашу землю".

Зеленський нагадав Росії, що Маріуполь – це також Донецька область, про мешканців якої РФ стільки говорила. І зараз усі бачать, як у Росії насправді ставляться до мешканців Донецької області.

"Ми не робили і ніколи б не зробили нічого подібного до цього військового злочину з жодним із міст Донецької чи Луганської, та й з будь-якої області, з жодним із міст на землі. Тому що ми – люди. А ви?", – запитав президент.

Передісторія: 

  • Російські окупанти близько 16:30 9 березня скинули з літаків кілька потужних бомб на дитячу лікарню та пологовий будинок у Маріуполі. Усі корпуси медзакладу були зруйновані вщент. Щонайменше 17 людей дістали поранення, в тому числі вагітні жінки.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко назвав це "геноцидом" з боку російських окупантів та сподівається, що воєнні злочинці, причетні до авіанальоту на пологовий будинок, будуть притягнуті до найсуворішого покарання в міжнародних судах.

Теми: ЗеленськийМаріуполь
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