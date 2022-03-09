Під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі поранення отримали 17 людей

Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль. По діткам поки що 0 підтверджених.

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Щодо жертв цифра також поки що на нулі".

Деталі: За його словами, інформацію щодо загиблих цивільних осіб важко підтвердити і вести якусь статистику, проте станом на ранок 9 березня йому із Маріуполя повідомили про 1207 жертв серед цивільних.

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