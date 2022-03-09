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Під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі поранення отримали 17 людей

Альона Мазуренко Середа, 9 березня 2022, 18:39
Під час обстрілу пологового будинку в Маріуполі поранення отримали 17 людей

Внаслідок авіаудару по Маріупольському пологовому будинку №2 отримали поранення 17 осіб, серед них персонал та породілі. 

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі українського телебачення

Пряма мова: "Зараз підтверджено 17 поранених серед персоналу та породіль. По діткам поки що 0 підтверджених.

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Щодо жертв цифра також поки що на нулі".

Деталі: За його словами, інформацію щодо загиблих цивільних осіб важко підтвердити і вести якусь статистику, проте станом на ранок 9 березня йому із Маріуполя повідомили про 1207 жертв серед цивільних.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Близько 16:30 9 березня російські загарбники скинули декілька потужних бомб із літаків на пологовий будинок та дитячу лікарню в центрі Маріуполя.
  • Маріуполь перебуває під постійними обстрілами авіації та артилерії російських окупаційних військ. Понад тиждень окупанти тримають місто в оточенні та зривають усі спроби евакуювати мирних мешканців через "гуманітарні коридори".
  • Представники України подали офіційний позов до Міжнародного суду ООН щодо вчинення російськими окупаційними військами воєнних злочинів проти цивільного населення, зокрема знищення лікарень, шкіл, дитячих садків тощо.
  • 8 березня окупанти запропонували жителям Маріуполя евакуюватися під дулами їхніх автоматів до Ростова-на-Дону в РФ.

Теми: МаріупольРосіявійнаУкраїна
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