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Президент Грузії заявила, що країна вже приєдналася до санкцій проти РФ

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 квітня 2022, 03:40
Президент Грузії заявила, що країна вже приєдналася до санкцій проти РФ
Саломе Зурабішвілі, фото: Getty Images

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна приєднується до всіх запроваджених санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Джерело: Зурабішвілі в ефірі телеканалу CNN

Пряма мова: "Ми беремо участь у всіх міжнародних фінансових санкціях проти РФ, і це дійсно вже щось значить для нашого фінансового сектора".

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Деталі: За її словами, Грузія також підтримує всі міжнародні резолюції на підтримку України.

Слід зауважити, що Зурабішвілі не має повноважень оголошувати про санкції, адже по Конституції країною керує прем'єр. Крім того, від кінця лютого вона має серйозний конфлікт з урядом через принципові розбіжності щодо ставлення до нападу РФ на Україну.

Нагадаємо: Голова українського парламенту Руслан Стефанчук 6 березня звернувся до влади Грузії через намір останньої розвивати торгівлю з РФ попри міжнародні санкції проти Москви.

ВІДЕО ДНЯ

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про відкликання посла України в Грузії Ігоря Долгова через відсутність результатів роботи у відстоюванні інтересів держави.

Читайте також: "Не моя війна". Як влада Грузії не захотіла підтримувати Україну в часи російської агресії 

Теми: ГрузіяРосіясанкціївійна
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