ЗМІ: ЄС на саміті з Китаєм вимагатиме запевнень, що Пекін не допомагатиме Росії у війні

На саміті у п'ятницю між ЄС і Китаєм Брюссель хоче отримати від Пекіна запевнення в тому, що він не допомагатиме РФ у війні проти України.

Джерело: представники ЄС, близькі до підготовки саміту, в Reuters

Деталі: Мова йде і про постачання Росії зброї, і про допомогу Москві в обході західних санкцій.

Як зазначається, основне питання для саміту "Чи продовжимо ми цю війну або працюватимемо разом, щоб покласти край цій війні?".

Чиновники заявили, що будь-яка допомога, надана Росії, завдасть шкоди міжнародній репутації Китаю та поставить під загрозу відносини з його найбільшими торговими партнерами — Європою та США. Офіційний представник ЄС заявив, що позиція Китаю щодо Росії стане "питанням на мільйон доларів". Інший зазначив, що минулого року понад чверть світової торгівлі Китаю припадало на країни блоку та США, тоді як на Росію припадало лише 2,4%.

Уточнюється, що у п’ятницю президенти Європейської комісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель проведуть переговори з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном, а потім із головою Сі Цзіньпіном. Це буде перший саміт за два роки.

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