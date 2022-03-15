США на встрече в Риме предостерегли Китай от военной помощи России

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан встретился с членом Политбюро Коммунистической партии Ян Цзечи в Риме, чтобы предостеречь Китай от предоставления России военной или экономической помощи.

Источник: источники FT, NYT

Детали: Отмечается, что встреча Цзечи и Салливана продолжалась семь часов.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс на брифинге для прессы в Вашингтоне, отвечая на вопрос о встрече в Риме, сказал, что "мы четко заявили Пекину как приватно, так и публично, что такая поддержка будет иметь последствия"

Встреча состоялась частично для того, чтобы "точно прояснить наши опасения", сказал он, добавив: "Мы позаботимся о том, чтобы ни одна страна не смогла избежать наказания за это".

Как сообщает FT, Россия запросила у Китая 5 видов военного оборудования, в том числе зенитные ракеты, а также беспилотники, бронетранспортеры, машины и оборудование, связанное с разведкой.

Что предшествовало: Издание NYT со ссылкой на должностных лиц США сообщило, что Россия попросила Китай предоставить ей военную технику и поддержку в войне с Украиной. РФ также обратилась к Китаю с просьбой о дополнительной экономической помощи, чтобы помочь противодействовать санкциям. В посольстве Китая заявили, что никогда не слышали о таком.