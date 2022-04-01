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Росіяни розграбували ЧАЕС і готель поряд — винесли навіть виделки і ложки

Анастасія КалатурП'ятниця, 1 квітня 2022, 05:55
Росіяни розграбували ЧАЕС і готель поряд — винесли навіть виделки і ложки

Росіяни пограбували Чорнобильську АЕС, перш ніж залишити її.

Джерело: голова державного агенства з питань управління зоною відчуження Євген Крамаренко в телеефірі, якого цитує Suspilne

Деталі: Зранку 31 березня почала виїжджати російська  техніка, яка перебувала на майданчику Чорнобильської АЕС. Після того, як частина російської техніки виїхала, старший серед окупантів на прізвище Якушев із позивним "90-ий" запропонував скласти акт. Він погрожував, якщо цього не відбудеться, вони заберуть українських співробітників до Білорусі. Фактично акт підписувався під примусом. Після підписання акту ці солдати почали мародерити, виносити речі та виїжджати. Співробітники у цей час перебували на своїх робочих місцях, і їм було заборонено виходити із диспетчерських та кабінетів. Згодом вони зрозуміли, що стало дуже тихо, і наважилися оглянути станцію.

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Зокрема окупанти вкрали комп’ютери, чайники, кавоварки, контейнери з майном, яке було на станції. Вони також розграбували готель, розташований поруч із АЕС - винесли кухонний посуд, виделки, ложки та сервізи.

Тим не менш, усі датчики на перший погляд були у нормі, суттєвих пошкоджень інфраструктури ЧАЕС поки не видно. Згодом більш специфічні спеціалісти зможуть перевірити технічний стан усіх об’єктів.

Перевищень рівня радіації, як повідомляється, немає.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 31 березня російські окупаційні війська покинули територію ЧАЕС. Там вони перебували з 24 лютого, тримаючи персонал в заручниках.

Теми: ЧАЕСРосія
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