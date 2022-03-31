Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Усі окупанти покинули зону ЧАЕС

Мазуренко Альона Четвер, 31 березня 2022, 22:29

Російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

Пряма мова: "На поточний момент сторонні особи на майданчику Чорнобилької АЕС не перебувають".

Деталі: 31 березня російські окупанти зібралися покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич, проте вороги забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого.

Передісторія:

Теми: ЧАЕСЧорнобильокупаціяРосія
Головне сьогодні

Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях 11 березня, коли туди зайшли війська РФ – знімки супутника

Медведєв емоційно відреагував на висилку дипломатів РФ із низки країн

ЄС розглядає альтернативу ембарго для нафти та вугілля з РФ – WSJ

Зеленський про статтю РИА Новости: Один з доказів для майбутнього трибуналу

Лавров каже, що є шанси на угоду з українськими перемовниками

"Прямий" і "П’ятий" заявили, що їх відключили від цифрового мовлення

Усі новини...
ЧАЕС
РФ вже випустила по Україні 1370 ракет й убила 148 дітей
Окупанти, які рили окопи в лісах на ЧАЕС, заслуговують на премію Дарвіна – Верещук
Росіяни, які покинули ЧАЕС, забрали із собою українських Нацгвардійців
Останні новини
01:14
Верещук : Близько 600 росіян перебувають у полоні в Україні
01:05
Відповідь Заходу на трагедію в Бучі та боротьба за ембарго: економічні підсумки
00:58
Росіяни та білоруси більше не можуть бронювати житло на Airbnb
00:45
Зеленський: Готуємося до жорстокості росіян на Донбасі і біля Харкова
00:34
Росіяни запустили нову-стару пропаганду про масові вбивства в Україні – Зеленський
00:26
Через війну знищено три торгових центри Епіцентру
00:23
США схвалили продаж Болгарії винищувачів F-16
00:21
Зеленський: Росіяни ймовірно намагатимуться приховати сліди злочинів в Україні
00:20
Зеленський – пропагандистам РФ: Фінал вашого життя буде в кращому випадку за гратами
00:05
Тіла вбитих у Бучі почали з'являтися на вулицях 11 березня, коли туди зайшли війська РФ – знімки супутника
Усі новини...