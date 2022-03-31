Усі окупанти покинули зону ЧАЕС

Російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

Пряма мова: "На поточний момент сторонні особи на майданчику Чорнобилької АЕС не перебувають".

Деталі: 31 березня російські окупанти зібралися покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич, проте вороги забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого.

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