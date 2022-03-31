Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Усі окупанти покинули зону ЧАЕС

Альона Мазуренко Четвер, 31 березня 2022, 22:29
Усі окупанти покинули зону ЧАЕС

Російські окупаційні війська покинули територію Чорнобильської АЕС на Київщині.

Джерело: Держагентство з управління зоною відчуження

Пряма мова: "На поточний момент сторонні особи на майданчику Чорнобилької АЕС не перебувають".

Реклама:

Деталі: 31 березня російські окупанти зібралися покинути Чорнобильську АЕС та її місто-супутник Славутич, проте вороги забрали із собою українських Нацгвардійців, яких тримали у полоні з 24 лютого.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ЧАЕСЧорнобильокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
ЧАЕС
Минулої доби вимикалась лінія, що живить ЧАЕС, причини з’ясовують - Міненерго
Із полону вже повернули 70 нацгвардійців, які охороняли ЧАЕС, ще 107 – у руках росіян
У Зоні відчуження встановили спецкамери: бачать вночі і на велику відстань − поліція
Останні новини
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
14:04
Росіяни вдарили по центру Херсона, загинув чоловік
13:50
Китайські акції розчарували Волл-Стріт відсутністю росту у 2023 році
13:36
Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування
13:30
Три дні пив воду: турист з Каліфорнії дивом вижив після падіння з висоти 300-метрів
13:18
Мелоні та Сунак погодили спільний проєкт щодо добровільної репатріації мігрантів
13:07
ГУР повідомило про нову вимогу Кремля до українців на ЗАЕС
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
Усі новини...
Реклама: