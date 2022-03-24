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У Росії евакуюють жителів із сіл, куди нібито прилетів снаряд з України

Катерина ТищенкоЧетвер, 24 березня 2022, 00:10
ЖУРАВЛЬОВКА БІЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ РФ

З сіл Нехотєєвка та Журавльовка Білгородської області РФ близько 180 осіб були евакуйовані до Білгорода нібито після влучення снаряду з території України.

Джерело: мер Білгорода Антон Іванович у відеозверненні, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Сьогодні ввечері до нас приїхали 178 людей – жителі Нехотєєвки та Журавльовки, які постраждали внаслідок інциденту – снаряду, що влучив".

100 людей залишилися у пункті тимчасового розміщення, а 78 людей поїхали до родичів, знайомих".

Що передувало: Раніше у середу губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що снаряд, який прилетів з території України, розірвався в селі Журавльовка, внаслідок чого постраждали люди і був пошкоджений будинок. У Журавльовці та Нехотєєвці було запроваджено режим НС.

Із вказаними населеними пунктами межує територія Харківщини, на якій присутні російські війська.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про підготовку Росією провокацій щодо обстрілу власних територій і підкреслив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

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Теми: Росія
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