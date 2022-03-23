Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У Росії евакуюють жителів із сіл, куди нібито прилетів снаряд з України

Катерина ТищенкоСереда, 23 березня 2022, 23:10
У Росії евакуюють жителів із сіл, куди нібито прилетів снаряд з України
ЖУРАВЛЬОВКА БІЛГОРОДСЬКОЇ ОБЛАСТІ РФ

З сіл Нехотєєвка та Журавльовка Білгородської області РФ близько 180 осіб були евакуйовані до Білгорода нібито після влучення снаряду з території України.

Джерело: мер Білгорода Антон Іванович у відеозверненні, пише Інтерфакс

Пряма мова: "Сьогодні ввечері до нас приїхали 178 людей – жителі Нехотєєвки та Журавльовки, які постраждали внаслідок інциденту – снаряду, що влучив".

Реклама:

100 людей залишилися у пункті тимчасового розміщення, а 78 людей поїхали до родичів, знайомих".

Що передувало: Раніше у середу губернатор Білгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що снаряд, який прилетів з території України, розірвався в селі Журавльовка, внаслідок чого постраждали люди і був пошкоджений будинок. У Журавльовці та Нехотєєвці було запроваджено режим НС.

Із вказаними населеними пунктами межує територія Харківщини, на якій присутні російські війська.

ВІДЕО ДНЯ

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив про підготовку Росією провокацій щодо обстрілу власних територій і підкреслив, що ЗСУ ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти.

Теми: Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Росія
ЄС: Політика Маска щодо Twitter сприяла зростанню роспропаганди
Російські хокеїсти вийшли на лід із Z-символами та підтримали війну
У Санкт-Петербурзі велика пожежа на холодокомбінаті
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: