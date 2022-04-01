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ЗСУ звільнили від окупантів Бородянку на Київщині

Денис КарловськийП'ятниця, 1 квітня 2022, 18:10
Фото: АрміяInform

Підрозділи Збройних сил України звільнили містечко Бородянка в Бучанському районі Київської області.

Джерело: новинна агенція Міністерства оборони "АрміяInform"

Деталі: Додаткові деталі поки не повідомляють.

Упродовж 31 березня та 1 квітня ЗСУ розпочали звільнення населених пунктів на півночі та північному заході Київщини.

Передісторія: 

  • Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив 1 квітня, що підрозділи російських окупантів залишили територію Броварського району.
  • Напередодні 31 березня міський голова Ірпеня Олександр Меркушин заявив, що місто звільнили від російських окупантів.
  • Очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк вважає, що найближчим часом можна буде відновити рух автівок трасою Київ-Житомир.

Теми: Київська областьЗбройні силиокупаціяРосія
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