ЗСУ звільнили від окупантів Бородянку на Київщині
П'ятниця, 1 квітня 2022, 18:10
Підрозділи Збройних сил України звільнили містечко Бородянка в Бучанському районі Київської області.
Джерело: новинна агенція Міністерства оборони "АрміяInform"
Деталі: Додаткові деталі поки не повідомляють.
Упродовж 31 березня та 1 квітня ЗСУ розпочали звільнення населених пунктів на півночі та північному заході Київщини.
Передісторія:
- Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив 1 квітня, що підрозділи російських окупантів залишили територію Броварського району.
- Напередодні 31 березня міський голова Ірпеня Олександр Меркушин заявив, що місто звільнили від російських окупантів.
- Очільник Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк вважає, що найближчим часом можна буде відновити рух автівок трасою Київ-Житомир.