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У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер

Валентина РоманенкоВівторок, 29 березня 2022, 15:07
У звільнений Ірпінь ще не можна повертатися, ворог продовжує обстріли - мер
Олександр Маркушин

У звільненому від російських окупантів Ірпені на Київщині зруйновано 50% будівель. Мер наголошує, що влада макисмально ще буде евакуювати мешканців для їхньої безпеки.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин в спільному ефірі телеканалів 29 березня

Пряма мова: "Я хочу користуючись нагодою всіх попросити: поки не повертатися. Поки в місті небезпечно. Лунають постріли та обстріли, йдуть обстріли навіть із "градів". На сьогоднішній день повертатися не можна. Я обов'язково всім скажу, коли можна буде повертатися".

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Деталі: Маркушин наголосив, що зараз навпаки, триватиме евакуація з міста, щоб влада отримала змогу працювати. Зараз стоїть завдання поховати всіх людей, які загинули.

За його словами, приблизно 50% міста зруйновано, зокрема, критична інфраструктура. Але влада буде максимально відновлювати.

За підрахунками мера, в Ірпені (переважно у приватному секторі) залишаються близько 3500-4000 людей. Вони категорично не хочуть виїжджати, але зараз влада переконує їх евакуюватися, оскільки ворог продовжує обстріли.

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Що передувало: 28 березня стало відомо про звільнення Ірпеня від російських загарбників.

Теми: ІрпіньКиївська областьвійна
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