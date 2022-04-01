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ОДА: Маріуполь важко деблокувати, але робимо усе, щоб допомогти бійцям

П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:10

Військове керівництво держави вживає всіх заходів, щоб допомогти бійцям у Маріуполі, але деблокувати це місто дуже складно.

Джерело: Укрінформ з посиланням на керівника Донецької ОДА/ОВА Павла Кириленка.

Деталі: Відповідаючи на запитання, наскільки наразі реально чи нереально провести операцію щодо деблокади Маріуполя, Кириленко сказав, це "дуже складно робити по географічному розташуванню і розташуванню сил супротивника".

Пряма мова: "Але те, що відбувається, і по тій інформації, якою я володію, але я її не можу в повному обсязі, навіть в значному такому обсязі, надавати, - військове керівництво, керівництво держави, в першу чергу, вживає всіх заходів, щоби при тих можливостях, які є станом на зараз, на сьогодні, максимально допомагати. У тому числі, й тим військовим, які перебувають і безпосередньо захищають місто, які знаходяться в таких надскладних умовах і в умовах фактичного оточення ворогом, і в умовах вуличних боїв у місті".

Що передувало: Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 

Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 

31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

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Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Теми: Маріупольвійна
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