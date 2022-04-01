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ОДА: Маріуполь важко деблокувати, але робимо усе, щоб допомогти бійцям

П'ятниця, 1 квітня 2022, 21:10

Військове керівництво держави вживає всіх заходів, щоб допомогти бійцям у Маріуполі, але деблокувати це місто дуже складно.

Джерело: Укрінформ з посиланням на керівника Донецької ОДА/ОВА Павла Кириленка.

Деталі: Відповідаючи на запитання, наскільки наразі реально чи нереально провести операцію щодо деблокади Маріуполя, Кириленко сказав, це "дуже складно робити по географічному розташуванню і розташуванню сил супротивника".

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Пряма мова: "Але те, що відбувається, і по тій інформації, якою я володію, але я її не можу в повному обсязі, навіть в значному такому обсязі, надавати, - військове керівництво, керівництво держави, в першу чергу, вживає всіх заходів, щоби при тих можливостях, які є станом на зараз, на сьогодні, максимально допомагати. У тому числі, й тим військовим, які перебувають і безпосередньо захищають місто, які знаходяться в таких надскладних умовах і в умовах фактичного оточення ворогом, і в умовах вуличних боїв у місті".

Що передувало: Маріуполь від початку березня перебуває у блокаді. Російські військові не допускають гуманітарну допомогу, обстрілюють цивільних, кидають бомби на цивільні будівлі, де ховаються діти. 

Наприкінці березня у Маріупольській міськраді закликали врятувати людей у Маріуполі, які починають помирати від голоду. 

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31 березня командування полку Національної гвардії "Азов" закликало військово-політичне керівництво України провести операцію з деблокади Маріуполя. 

Раніше заступник командира полку "Азов" Святослав Паламар розповів, чому українські захисники не залишили Маріуполь, коли ситуація там стала занадто складною, попри те, що Володимир Зеленський їм це дозволив.

Теми: Маріупольвійна
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