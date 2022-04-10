В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ

Так звана "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.

Джерело: "розпорядження" "Держкомітету оборони "ДНР"

Деталі: Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.

Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".

Що передувало: Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність".