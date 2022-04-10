В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ
Неділя, 10 квітня 2022, 00:15
Так звана "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.
Джерело: "розпорядження" "Держкомітету оборони "ДНР"
Деталі: Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ визнається небажаним.
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Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".
Що передувало: Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність".