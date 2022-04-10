Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В "ДНР" заборонили СММ ОБСЄ

Неділя, 10 квітня 2022, 00:15

Так звана "ДНР" визнала неправомірною діяльність СММ ОБСЄ і заявляє, що представники Місії  мають залишити територію псевдореспубліки до 30 квітня.

Джерело:  "розпорядження" "Держкомітету оборони "ДНР"

Деталі: Зазначається, що перебування СММ ОБСЄ  визнається небажаним.

Також до 30 квітня співробітникам СММ треба вивезти майно організації та виконати всі фінансові зобов'язання на території "ДНР".

Що передувало: Напередодні в "ДНР" затримали місцевого жителя, який працював у СММ ОБСЄ, за "несумісну з мандатом місії діяльність".

ВІДЕО ДНЯ
Головне сьогодні

Зведення штабу: Росія готує провокацію у Придністров’ї, щоб звинуватити Україну

"Стратегічна помилка Путіна": Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО влітку – ЗМІ

Майже 200 священників УПЦ МП хочуть церковного трибуналу для патріарха Кирила

Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Макрон виграє перший тур президентських виборів у Франції – екзит-пол

В уряді Словаччини підтвердили перемовини з Україною про продаж гаубиць "Zuzana"

Усі новини...
Останні новини
09:21
В Україні від рук російських загарбників загинули 183 дитини, ці дані не остаточні
09:08
Втрати Росії у війні проти України: ще 200 людей, два літаки, три танки, 12 ББМ
09:02
Росіяни можуть використати фосфорні боєприпаси в Маріуполі - британська розвідка
08:54
Зрадниця, яку росіяни поставили у Мелітополі, готується із розмахом святкувати 9 травня
08:48
Вночі ще одна залізнична станція на сході потрапила під обстріл 
08:36
Прем'єр Словаччини спростував фейк про знищення переданої Україні системи ППО С-300
08:11
"Путін, Медвєдєв, Кива і ко – вороги із державними нагородами України" – Юрчишин
08:05
11 додаткових евакуаційних поїздів призначено на 11 квітня
07:58
Україна засуджує проведення РФ "президентських виборів" на окупованій території Грузії - МЗС
07:30
фотоАтаку під Золотим відбито, росіяни обстріляли кожне місто Луганщини – Гайдай
Усі новини...