В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ

Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля.

Источник: "распоряжение" "Госкомитета обороны "ДНР"

Детали: Отмечается, что пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.

Также до 30 апреля сотрудникам СММ надо вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории "ДНР".

Что предшествовало: Накануне в "ДНР" задержали местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, за "несовместимую с мандатом миссии деятельность".