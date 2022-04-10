В "ДНР" запретили СММ ОБСЕ
Воскресенье, 10 апреля 2022, 00:15
Так называемая "ДНР" признала неправомерной деятельность СММ ОБСЕ и заявляет, что представители Миссии должны покинуть территорию псевдореспублики до 30 апреля.
Источник: "распоряжение" "Госкомитета обороны "ДНР"
Детали: Отмечается, что пребывание СММ ОБСЕ признается нежелательным.
Также до 30 апреля сотрудникам СММ надо вывезти имущество организации и выполнить все финансовые обязательства на территории "ДНР".
Что предшествовало: Накануне в "ДНР" задержали местного жителя, работавшего в СММ ОБСЕ, за "несовместимую с мандатом миссии деятельность".
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