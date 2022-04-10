Россиян, копавших траншеи в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь – Энергоатом

Руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи и заявил, что их, по всей видимости, ожидает лучевая болезнь.

Источник: Энергоатом

Детали: На месте, где копали оккупанты, зафиксировали аномально высокие показатели радиационного фона.

Дословно: "Показатель внешнего облучения (гамма-фон) в местах замера составлял 3,2 – 4 мкЗв/час (микрозиверт в час), что в 10-15 раз превышает норму.

Один из показателей, формирующий внутреннее облучение, полученное оккупантами от поверхности почвы (Бета загрязнение), в местах замера составлял по 90 Sr, что в 160 раз больше нормы.

Другим фактором внутреннего облучения является Альфа загрязнение, которое формируется в результате разбросанных на этом участке Рыжего леса фрагментов облученного ядерного топлива, графитовой кладки и т.д. Эти фрагменты сейчас расположены на глубине 40-80 см, оккупанты же копали и глубже".

Детали: Сообщается, что при попадании внутрь организма такой вид облучения оказывает влияние в десятки и сотни раз мощнее, чем от гамма- и бета-излучения.

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Таким образом, всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести.