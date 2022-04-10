Друг Путіна Берлусконі заявив про скоєні РФ злочини в Бучі і засудив вторгнення в Україну
Неділя, 10 квітня 2022, 00:50
Експрем'єр Італії та друг президента РФ Володимира Путіна Сільвіо Берлусконі засудив вторгнення РФ в Україну.
Джерело: Берлусконі, якого цитує La Repubblica
Пряма мова: "Я розчарований і засмучений рішеннями Путіна, у Бучі було скоєно військові злочини, і Росія не може цього заперечувати. Ми маємо покласти край жорстокості війни, і Італія має працювати над досягненням прийнятного для всіх компромісу".
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Деталі: Берлусконі додав, що "свобода України має бути гарантованою".