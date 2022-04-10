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Друг Путина Берлускони заявил о совершенных РФ преступлениях в Буче и осудил вторжение в Украину

Анастасия КалатурВоскресенье, 10 апреля 2022, 00:50

Экс-премьер Италии и друг президента РФ Владимира Путина Сильвио Берлускони осудил вторжение РФ в Украину.

Источник: Берлускони, которого цитирует La Repubblica

Прямая речь: "Я разочарован и расстроен решениями Путина, в Буче были совершены военные преступления, и Россия не может этого отрицать. Мы должны положить конец жестокости войны, и Италия должна работать над достижением приемлемого для всех компромисса".

Детали: Берлускони добавил, что "свобода Украины должна быть гарантирована".

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Темы: РосcияПутинБерлускони
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