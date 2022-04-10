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Розвідка Британії: Росіяни надалі використовують саморобну вибухівку

Анастасія КалатурНеділя, 10 квітня 2022, 04:10

Росіяни продовжують використовувати саморобні вибухові пристрої – аби завдати втрат українцям, знизити моральний дух та обмежити пересування.

Джерело: дані британської розвідки у Twitter

Деталі: Війська РФ також продовжують завдавати ударів по інфраструктурних об'єктах, ризикуючи завдати шкоди цивільним. Як приклад наводиться влучання росіянами у цистерну з азотною кислотою в Рубіжному на Луганщині.

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Відхід Росії з півночі України залишає свідчення про напади на мирних жителів – це наявність масових поховань, використання заручників як живого щита та мінування об'єктів цивільної інфраструктури.

Теми: війнаРосіяВелика Британія
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