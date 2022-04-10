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Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку

Анастасия КалатурВоскресенье, 10 апреля 2022, 04:10

Россияне продолжают использовать самодельные взрывные устройства – чтобы нанести урон украинцам, снизить моральный дух и ограничить передвижение.

Источник: данные британской разведки в Twitter

Детали: Войска РФ также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам, рискуя нанести ущерб гражданским. В качестве примера приводится попадание россиянами в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.

Выход России с севера Украины оставляет свидетельства о нападениях на мирных жителей – это наличие массовых захоронений, использование заложников в качестве живого щита и минирование объектов гражданской инфраструктуры.

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Темы: войнаРосcияВеликобритания
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