Разведка Британии: Россияне дальше используют самодельную взрывчатку

Россияне продолжают использовать самодельные взрывные устройства – чтобы нанести урон украинцам, снизить моральный дух и ограничить передвижение.

Источник: данные британской разведки в Twitter

Детали: Войска РФ также продолжают наносить удары по инфраструктурным объектам, рискуя нанести ущерб гражданским. В качестве примера приводится попадание россиянами в цистерну с азотной кислотой в Рубежном Луганской области.

Выход России с севера Украины оставляет свидетельства о нападениях на мирных жителей – это наличие массовых захоронений, использование заложников в качестве живого щита и минирование объектов гражданской инфраструктуры.