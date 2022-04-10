Росіяни зранку обстріляли школу та дві багатоповерхівки Сєверодонецька

Під щільний вогонь російської армії потрапили дві багатоповерхівки в новому районі Сєверодонецька Луганської області та будівля середньої школи, врятовано двох літніх людей.

Джерело: голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай

Деталі: Ворожий обстріл відбувся зранку 10 квітня. В одному із під’їздів вщент вигоріли квартири із першого до п’ятого поверху. Пожежники локалізували загоряння та евакуювали двох місцевих жителів 1938 року народження, які ще залишались в цьому постраждалому не раз будинку.

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Ще одне займання від російського снаряду сталося по-сусідству. Як наслідок, вигоріли три квартири на п’ятому поверсі. На щастя, без жертв. Постраждала і будівля однієї із розташованих поряд шкіл.

За минулу ніч також зруйновані два будинки в Лисичанську та Комишувасі-1.