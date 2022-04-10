Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 08:05

Под плотный огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе Северодонецка Луганской области и здание средней школы, спасены два пожилых человека.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай

Детали: Вражеские обстрелы произошли утром 10 апреля. В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме.

Еще одно воспламенение от российского снаряда произошло по-соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже. К счастью, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Луганская областьвойна
Главное сегодня

Связь с защитниками Мариуполя поддерживаем, делаем возможное и невозможное – Залужный

В Херсоне российские оккупанты захватили завод - СМИ

фотоРоссияне разбили мемориал "Слава Украине" в Херсоне

видеоЗеленский попросил оружие у Южной Корее: Стоит вопрос о выживании

Россия готовит новые фейки об украинских военных – Ермак

У Зеленского назвали ориентировочные сроки вступления Украины в ЕС

Все новости...
Луганская область
Глава Луганской ОГА Сергей Гайдай: Орки уничтожают все. Забрать людей даже невозможно, потому что бомбят направо и налево
Луганщина: россияне попали в цистерну с азотной кислотой, пары полетели на их позиции
Луганская область: погибший, 4 раненых, массовые пожары
Последние новости
17:01
ВСУ сбили российский самолет над Луганщиной – глава ОВА
16:52
Лавров заявил, что переговоры с Украиной будут продолжаться, но без пауз в боевых действиях
16:51
Россияне похитили моряков грузового судна в Мариуполе – Денисова
16:46
ФОТОШмыгаль и премьер Литвы посетили Бородянку
16:43
"Смерть ходила за нами следом": история 15-летней Алены из Мариуполя
16:31
Зеленский: Пока нельзя сказать, что мы окончательно выиграли битву за Киев
16:16
Инфраструктурный ущерб Украины от войны перевалил за 80 миллиардов долларов
16:16
Россияне угрожают химическими атаками на Мариуполь
16:14
Хорватия высылает 24 сотрудника посольства РФ
16:02
В разминировании нуждается почти половина территории Украины – ГСЧС
Все новости...