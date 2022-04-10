Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177, ці дані не остаточні

За 45 днів війни внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули щонайменше 177 дітей, ще понад 336 – отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому 176 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення".

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Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)



Наразі найбільше дітей постраждало у Донецькій (108), Київській (93), Харківській (76), Чернігівській (51), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).



Правоохоронці встановили, що 4 березня росіяни розстріляли в спину двох дітей у селі в Ніжинському районі Чернігівської області, оскільки діти бачили, як окупанти грабують магазин. 14-річний підліток загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.



Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок російських обстрілів.



9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.



Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти, з них 87 зруйновані повністю.