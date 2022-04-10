Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177, ці дані не остаточні

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 08:58
Кількість убитих Росією дітей в Україні зросла до 177, ці дані не остаточні
Фото з Telegram Володимира Зеленського

За 45 днів війни внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули щонайменше 177 дітей, ще понад 336 – отримали поранення.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно ОГП: "Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому 176 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення".

Реклама:

Деталі: В Офісі генпрокурора підкреслили, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота зі встановлення жертв у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

(За приблизною оцінкою влади, станом на 27 березня у Маріуполі загинули майже 5 тисяч людей, серед них приблизно 210 дітей. Точну кількість жертв підрахувати зараз неможливо – ред.)

Наразі найбільше дітей постраждало у Донецькій (108), Київській (93), Харківській (76), Чернігівській (51), Миколаївській (40), Луганській (35), Запорізькій (22), Херсонській (29), Сумській (16), Житомирській (15) областях та у столиці (16).

Правоохоронці встановили, що 4 березня росіяни розстріляли в спину двох дітей у селі в Ніжинському районі Чернігівської області, оскільки діти бачили, як окупанти грабують магазин. 14-річний підліток загинув на місці, а його брат був поранений.

8 квітня внаслідок обстрілу цивільного автомобіля на автодорозі поблизу с. Кар’єрне Бериславського району в Херсонській області отримали поранення троє дітей.

Також 8 квітня у селищі в Дніпропетровській області 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок російських обстрілів.
 
9 квітня через артилерійські обстріли житлового масиву міста Вугледар Донецької області отримала поранення 9-річна дитина.
 
Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти, з них 87 зруйновані повністю.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Українавійнадіти
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Усі новини...
Україна
Amazon продовжив пільгові умови для українських продавців ще на рік
Уряд Грузії не дав дозволу президентці поїхати в Україну
В ЄС пропонують підготувати більше українських військових до кінця року, ніж планувалось
Останні новини
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
14:32
ЗМІ: Понад 130 посадовців США закликали Байдена підтримати припинення вогню в Газі
14:32
Австралія першою в світі заборонила стільниці зі штучного каменю
14:18
"Київстар" відновлює ще 2 послуги після атаки та готується включити SMS
Усі новини...
Реклама: