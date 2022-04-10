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Число убитых Россией детей в Украине возросло до 177, эти данные не окончательны

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 08:58
Фото из Telegram Владимира Зеленского

За 45 дней войны в результате вооруженной агрессии России в Украине погибли по меньшей мере 177 детей, еще более 336 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "Более 513 детей пострадали в Украине в результате вооруженного вторжения Российской Федерации в наше государство. При этом 176 детей погибли и более 336 получили ранения".

Детали: В Офисе генпрокурора подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по установлению жертв в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

(По приблизительной оценке властей, по состоянию на 27 марта в Мариуполе погибли около 5 тысяч человек, среди них около 210 детей. Точное количество жертв сейчас подсчитать невозможно – ред.)

Сейчас больше всего детей пострадало в Донецкой (108), Киевской (93), Харьковской (76), Черниговской (51), Николаевской (40), Луганской (35), Запорожской (22), Херсонской (29), Сумской (16), Житомирской (15) областях и столице (16).

Правоохранители установили, что 4 марта россияне расстреляли в спину двоих детей в селе в Нежинском районе Черниговской области, поскольку дети видели, как оккупанты грабят магазин. 14-летний подросток погиб на месте, а его брат был ранен.

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8 апреля в результате обстрела гражданского автомобиля на автодороге вблизи с. Карьерное Бериславского района в Херсонской области получили ранения трое детей.

Также 8 апреля в поселке в Днепропетровской области 3-летний ребенок получил минно-взрывные травмы в результате российских обстрелов.

9 апреля из-за артиллерийских обстрелов жилого массива города Угледар Донецкой области получил ранение 9-летний ребенок.

В результате ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 938 учебных заведений, из них 87 разрушены полностью.

Темы: Украинавойнадети
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