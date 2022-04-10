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Ніч в областях: ворог обстріляв Дніпропетровщину, на сході – спроби наступу

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 09:35
На фото – жінка, яка загинула у результаті російських обстрілів Авдіївки 8 квітня. Фото з Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка

Уночі 10 квітня російські окупанти продовжували обстрілювати Дніпропетровську, Харківську, Миколаївську та Херсонську області, на Донбасі, крім постійних обстрілів, ворог намагається наступати, але успіху не має.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій станом на 8 ранку 10 квітня

Деталі: Відносно спокійно ніч минула у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській, Хмельницькій, Київській, Одеській, Миколаївській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській та Сумській областях.

На Дніпропетровщині тривога була практично щогодини. Зранку теж. Вночі були прильоти у кількох районах області. Окупанти поцілили у фермерське господарство, промисловий та інфраструктурний об’єкти. На зараз є інформація про одного постраждалого.

Харківська область. Уночі російські загарбники знову обстріляли із артилерії та РСЗВ житлові райони Харкова. По області сили РФ "працювали" по Ізюмському напрямку, але ЗСУ тримають позиції.

На Луганщині тривали артилерійські та ракетні обстріли житлових кварталів та місць евакуації цивільного населення з районів ведення бойових дій. Противник продовжує наступальні дії в напрямку населених пунктів Попасна та Сєверодонецьк. Успіху не має. Вранці був потужний обстріл Сєвєродонецька. З-під завалів врятовано двох пенсіонерів. Одна людина загинула, 4 поранено.

На Донеччині продовжуються активні бойові дії вздовж всієї лінії зіткнення. Наступ поблизу Мар'їнки відбито. Були обстріли Вугледару, Красногорівки, Авдіївки, Торецької та Очеретинської ТГ. Населені пункти частково знеструмлені. Маріуполь – без змін, тримається, попри блокаду і значно переважаючі сили окупантів. Евакуація з області продовжується. У тому числі залізницею.

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У Миколаївській області ввечері та вночі були обстріли населених пунктів. Внаслідок цього постраждали інфраструктурні об’єкти. За попередньою інформацією, людських жертв нема.

На Херсонщині було неспокійно – жителі майже всіх населених пунктів повідомляли про вибухи та обстріли, особливо на межі областей. Також продовжують надходити повідомлення про мародерство, яке вчиняють окупанти у селах – вони кидають гранати у будинки, забирають їжу, транспорт. В області гуманітарна катастрофа.

Теми: Українавійна
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