Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночь в областях: враг обстрелял Днепропетровщину, на востоке – попытки наступления

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 09:35
Ночь в областях: враг обстрелял Днепропетровщину, на востоке – попытки наступления
На фото – женщина, погибшая в результате российских обстрелов Авдеевки 8 апреля. Фото из Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Ночью 10 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую области, на Донбассе, кроме постоянных обстрелов, враг пытается наступать, но успеха не имеет.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 10 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

Реклама:

В Днепропетровской области тревога была практически каждый час. Утром тоже. Ночью были прилеты в нескольких районах области. Оккупанты попали в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Сейчас есть информация об одном пострадавшем.

Харьковская область. Ночью российские захватчики снова обстреляли из артиллерии и РСЗО жилые районы Харькова. По области силы РФ "работали" по Изюмскому направлению, но ВСУ удерживают позиции.

В Луганской области продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеет. Утром был мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, 4 ранены.

ВИДЕО ДНЯ

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии столкновения. Наступление близ Марьинки отражено. Были обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ТО. Населённые пункты частично обесточены. Мариуполь – без изменений, держится, несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы оккупантов. Эвакуация из области продолжается. В том числе по железной дороге.

В Николаевской области вечером и ночью обстреляли населенные пункты. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.

В Херсонской области было неспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое совершают оккупанты в селах – они бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.

Темы: Украинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Украина
Оккупанты бьют из всех видов оружия по 9 областям, Луганщину накрывает штурмовая авиация - ОВА
Воздушные силы ночью уничтожили 32 "Шахеды" из 44 вражеских дронов
Байден скоро примет решение о передаче Украине ATACMS - СМИ
Последние новости
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
12:31
Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media
12:29
СМИ: Пентагон хочет до 2026 года получить прототип оружия направленной энергии
12:25
"Энергоатом" обнародовал стоимость реактора Westinghouse для нового энергоблока на ХАЭС
Все новости...
Реклама: