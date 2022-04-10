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Ночь в областях: враг обстрелял Днепропетровщину, на востоке – попытки наступления

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 09:35
На фото – женщина, погибшая в результате российских обстрелов Авдеевки 8 апреля. Фото из Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко

Ночью 10 апреля российские оккупанты продолжали обстреливать Днепропетровскую, Харьковскую, Николаевскую и Херсонскую области, на Донбассе, кроме постоянных обстрелов, враг пытается наступать, но успеха не имеет.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 10 апреля

Детали: Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Хмельницкой, Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской, Полтавской и Сумской областях.

В Днепропетровской области тревога была практически каждый час. Утром тоже. Ночью были прилеты в нескольких районах области. Оккупанты попали в фермерское хозяйство, промышленный и инфраструктурный объекты. Сейчас есть информация об одном пострадавшем.

Харьковская область. Ночью российские захватчики снова обстреляли из артиллерии и РСЗО жилые районы Харькова. По области силы РФ "работали" по Изюмскому направлению, но ВСУ удерживают позиции.

В Луганской области продолжались артиллерийские и ракетные обстрелы жилых кварталов и мест эвакуации гражданского населения из районов ведения боевых действий. Противник продолжает наступательные действия в направлении населенных пунктов Попасная и Северодонецк. Успеха не имеет. Утром был мощный обстрел Северодонецка. Из-под завалов спасены двое пенсионеров. Один человек погиб, 4 ранены.

В Донецкой области продолжаются активные боевые действия вдоль всей линии столкновения. Наступление близ Марьинки отражено. Были обстрелы Угледара, Красногоровки, Авдеевки, Торецкой и Очеретинской ТО. Населённые пункты частично обесточены. Мариуполь – без изменений, держится, несмотря на блокаду и значительно превосходящие силы оккупантов. Эвакуация из области продолжается. В том числе по железной дороге.

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В Николаевской области вечером и ночью обстреляли населенные пункты. В результате пострадали инфраструктурные объекты. По предварительной информации, человеческих жертв нет.

В Херсонской области было неспокойно – жители почти всех населенных пунктов сообщали о взрывах и обстрелах, особенно на границе областей. Также продолжают поступать сообщения о мародерстве, которое совершают оккупанты в селах – они бросают гранаты в дома, забирают еду, транспорт. В области – гуманитарная катастрофа.

Темы: Украинавойна
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