ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною
Неділя, 10 квітня 2022, 09:40
Українські віськові збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.
Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!".
Нагадаємо: На Дніпропетровщині цілу добу не стихали сирени: ворог ударив по інфраструктурному та промисловому об’єктах, є постраждалий.
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