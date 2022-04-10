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ЗСУ збили 2 ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною

Валентина РоманенкоНеділя, 10 квітня 2022, 09:40

Українські віськові збили два ворожі безпілотники над Дніпропетровщиною.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники.

Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!".

Нагадаємо: На Дніпропетровщині цілу добу не стихали сирени: ворог ударив по інфраструктурному та промисловому об’єктах, є постраждалий.

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Теми: Дніпропетровська областьвійна
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