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ВСУ сбили 2 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной

Валентина РоманенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 09:40

Украинские военные сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.

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Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!".

Напомним: На Днепропетровщине круглые сутки не стихали сирены: враг ударил по инфраструктурному и промышленному объектам, есть пострадавший.

Темы: Днепропетровская областьвойна
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