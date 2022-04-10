ВСУ сбили 2 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной
Воскресенье, 10 апреля 2022, 09:40
Украинские военные сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.
Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.
Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!".
Напомним: На Днепропетровщине круглые сутки не стихали сирены: враг ударил по инфраструктурному и промышленному объектам, есть пострадавший.
ВИДЕО ДНЯ