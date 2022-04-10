ВСУ сбили 2 вражеских беспилотника над Днепропетровщиной

Украинские военные сбили два вражеских беспилотника над Днепропетровщиной.

Источник: председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровщиной наши военные сбили два вражеских беспилотника.

Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!".

Напомним: На Днепропетровщине круглые сутки не стихали сирены: враг ударил по инфраструктурному и промышленному объектам, есть пострадавший.