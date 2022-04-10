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У неділю мають запрацювати 9 "зелених" коридорів: маршрути

Неділя, 10 квітня 2022, 10:07
У неділю мають запрацювати 9 зелених коридорів: маршрути
Ірина Верещук. фото МінТОТ

На 10 квітня заплановано роботу 9 гуманітарних коридорів на Донеччині, Луганщині та в Запорізькій обсласті.

Джерело: віцепрем’єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук

Деталі: На неділю було погоджено 9 гуманітарних коридорів

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▪              З Маріуполя до Запоріжжя на власному транспорті

▪              З Бердянська до Запоріжжя

На власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. 

ВІДЕО ДНЯ

▪              З міста Токмак до Запоріжжя

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місце зборів: вул. Шевченка, 5 

▪              З міста Енергодар до Запоріжжя

На власному транспорті, а також автобуси будуть відправлені з міста Запоріжжя. Місцева влада оголосить місце збору автомобілів.

▪              З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут

Місце зборів: проспект Хіміків, 28

▪              З міста Лисичанськ до міста Бахмут

Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

▪              З міста Попасна до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Первомайська, 42

▪              З міста Рубіжне до міста Бахмут

▪              З селища Гірське до міста Бахмут

Місце зборів: вул. Гагарина, 13

Верещук наголосила: всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть у разі припинення вогню з боку окупаційних російських військ.

Теми: війна
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