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В воскресенье должны заработать 9 "зеленых" коридоров: маршруты

Воскресенье, 10 апреля 2022, 10:07
В воскресенье должны заработать 9 зеленых коридоров: маршруты
Ирина Верещук. фото МинВОТ

На 10 апреля запланирована работа 9 гуманитарных коридоров Донецкой, Луганской и Запорожской областей.

Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук

Детали: На воскресенье было согласовано 9 гуманитарных коридоров:

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▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте

▪ Из Бердянска в Запорожье

На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

ВИДЕО ДНЯ

▪ Из города Токмак в Запорожье

На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5

▪ Из города Энергодар в Запорожье

На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.

▪ Из города Северодонецк в Бахмут

Место собрания: проспект Химиков, 28

▪ Из города Лисичанск в Бахмут

Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324

▪ Из города Попасная в Бахмут

Место сбора: ул. Первомайская, 42

▪ Из города Рубежное в Бахмут

▪ Из поселка Горное в Бахмут.

Место сбора: ул. Гагарина, 13

Верещук подчеркнула, что все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.

Темы: война
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