В воскресенье должны заработать 9 "зеленых" коридоров: маршруты
На 10 апреля запланирована работа 9 гуманитарных коридоров Донецкой, Луганской и Запорожской областей.
Источник: вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук
Детали: На воскресенье было согласовано 9 гуманитарных коридоров:
▪ Из Мариуполя в Запорожье на собственном транспорте
▪ Из Бердянска в Запорожье
На собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
▪ Из города Токмак в Запорожье
На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Место сбора: ул. Шевченко, 5
▪ Из города Энергодар в Запорожье
На собственном транспорте, а также автобусы будут отправлены из Запорожья. Местные власти объявят место сбора автомобилей.
▪ Из города Северодонецк в Бахмут
Место собрания: проспект Химиков, 28
▪ Из города Лисичанск в Бахмут
Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324
▪ Из города Попасная в Бахмут
Место сбора: ул. Первомайская, 42
▪ Из города Рубежное в Бахмут
▪ Из поселка Горное в Бахмут.
Место сбора: ул. Гагарина, 13
Верещук подчеркнула, что все маршруты гуманитарных коридоров в Луганской области будут работать в случае прекращения огня со стороны оккупационных российских войск.