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Захисники знищили 2 російських безпілотники на Харківщині

Ірина БалачукНеділя, 10 квітня 2022, 13:52
Фото з Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

Житомирські десантники успішно знищили два російських БПЛА "Орлан-10" з ПЗРК "Starstreak" на Хаківщині.

Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook

Дослівно Командування Десантно-штурмових військ: "На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з ПЗРК британського виробництва "Starstreak" успішно знищив черговий російський БПЛА "Орлан-10".

Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" рашистів, перший БПЛА такого типу – був збитий вчора (9 квітня – ред.)". 

 
Фото з Facebook Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України 

Деталі: Захисники також показали відео свого першого бойового застосування ПЗРК "Starstreak" в бойових умовах та фото залишків збитого 10 квітня БПЛА.  

Передісторія: 

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