Захисники знищили 2 російських безпілотники на Харківщині
Житомирські десантники успішно знищили два російських БПЛА "Орлан-10" з ПЗРК "Starstreak" на Хаківщині.
Джерело: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Facebook
Дослівно Командування Десантно-штурмових військ: "На Харківщині підрозділ протиповітряної оборони 95 окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України з ПЗРК британського виробництва "Starstreak" успішно знищив черговий російський БПЛА "Орлан-10".
Це вже другий збитий багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс "Орлан-10" рашистів, перший БПЛА такого типу – був збитий вчора (9 квітня – ред.)".
Деталі: Захисники також показали відео свого першого бойового застосування ПЗРК "Starstreak" в бойових умовах та фото залишків збитого 10 квітня БПЛА.
Передісторія:
- У ніч на 10 квітня в Харківській області українські військові знищили ворожу колону, що прямувала в бік Ізюму.
- Російські окупаційні війська намагаються прорвати оборону ЗСУ під Ізюмом на Харківщині, але успіху не мають.