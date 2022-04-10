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Защитники уничтожили 2 российских беспилотника в Харьковской области

Ирина БалачукВоскресенье, 10 апреля 2022, 13:52
Защитники уничтожили 2 российских беспилотника в Харьковской области
ФОТО ИЗ FACEBOOK КОМАНДОВАНИЕ ДЕСАНТНО-ШТУРМОВЫХ ВОЙСК ВООРУЖЕННЫХ СИЛ УКРАИНЫ

Житомирские десантники успешно уничтожили два российских БПЛА "Орлан-10" из ПЗРК "Starstreak" в Харьковской области.

Источник: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook

Дословно Командование Десантно-штурмовых войск: "В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины из ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной российский БПЛА "Орлан-10".

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Это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10" рашистов, первый БПЛА такого типа был сбит вчера (9 апреля – ред.)".

 
Фото из Facebook Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины

Детали: Защитники также показали видео своего первого боевого применения ПЗРК "Starstreak" в боевых условиях и фото остатков сбитого 10 апреля БПЛА.

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Темы: Харьковская областьвойна
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