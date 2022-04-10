Защитники уничтожили 2 российских беспилотника в Харьковской области
Житомирские десантники успешно уничтожили два российских БПЛА "Орлан-10" из ПЗРК "Starstreak" в Харьковской области.
Источник: Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Facebook
Дословно Командование Десантно-штурмовых войск: "В Харьковской области подразделение противовоздушной обороны 95 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины из ПЗРК британского производства Starstreak успешно уничтожило очередной российский БПЛА "Орлан-10".
Это уже второй сбитый многоцелевой беспилотный авиационный комплекс "Орлан-10" рашистов, первый БПЛА такого типа был сбит вчера (9 апреля – ред.)".
Детали: Защитники также показали видео своего первого боевого применения ПЗРК "Starstreak" в боевых условиях и фото остатков сбитого 10 апреля БПЛА.
Предыстория:
- В ночь на 10 апреля в Харьковской области украинские военные уничтожили вражескую колонну, направлявшуюся в сторону Изюма.
- Российские оккупационные войска пытаются прорвать оборону ВСУ под Изюмом на Харьковщине, но успеха не имеют.