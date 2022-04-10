Ракетні удари по Дніпру: постраждали 6 рятувальників

Внаслідок російських ракетних ударів по місту Дніпро повністю знищено міжнародний аеропорт, постраждали 6 рятувальників ДСНС.

Джерело: глава ОДА Валентин Резніченко у Telegram, голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Facebook

Дослівно Резніченко: "У нас шестеро поранених рятувальників. Вони у лікарнях. Одна дівчина важка, її зараз оперують.

Підрозділ рятувальників потрапив під ворожий ракетний обстріл, коли розбирав завали на місці ранкової атаки".

Деталі: Раніше Микола Лукашук повідомив, що ракетні удари сталися о 15:20.

Пряма мова Лукашука: "Дніпропетровщина, 15:20. Знову ракетні удари по області. Три прильоти – на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем".

Що передувало: Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що 10 квітня окупанти влучили ракетами в інфраструктурний об'єкт та в аеропорт Дніпра, знищивши його повністю.