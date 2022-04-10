Ракетные удары по Днепру: пострадало 6 спасателей

В результате российских ракетных ударов по городу Днепр полностью уничтожен международный аэропорт, пострадали 6 спасателей ГСЧС.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook

Дословно Резниченко: "У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют.

Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирало завалы на месте утренней атаки".

Детали: Ранее Николай Лукашук сообщил, что обстрел произошел в 15:20.

Прямая речь Лукашука: "Днепропетровщина, 15:20. Снова ракетные удары по области. Три прилета – на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом".

Что предшествовало: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что 10 апреля оккупанты попали ракетами в инфраструктурный объект и в аэропорт Днепра, уничтожив его полностью.