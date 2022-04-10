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Ракетные удары по Днепру: пострадало 6 спасателей

Ирина Балачук, Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 18:13
Ракетные удары по Днепру: пострадало 6 спасателей
старое фото аэропорта Днепра, Wikipedia

В результате российских ракетных ударов по городу Днепр полностью уничтожен международный аэропорт, пострадали 6 спасателей ГСЧС.

Источник: глава ОГА Валентин Резниченко в Telegram, глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук в Facebook

Дословно Резниченко: "У нас шесть раненых спасателей. Они находятся в больницах. Одна девушка тяжелая, ее сейчас оперируют.

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Подразделение спасателей попало под вражеский ракетный обстрел, когда разбирало завалы на месте утренней атаки".

Детали: Ранее Николай Лукашук сообщил, что обстрел произошел в 15:20.

Прямая речь Лукашука: "Днепропетровщина, 15:20. Снова ракетные удары по области. Три прилета – на территорию аэропорта в областном центре. Разрушена также инфраструктура рядом с аэродромом".

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Что предшествовало: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что 10 апреля оккупанты попали ракетами в инфраструктурный объект и в аэропорт Днепра, уничтожив его полностью.

Темы: Днепрвойна
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