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Словаччина можливо продасть Україні самохідні гаубиці Zuzana – ЗМІ

"Європейська правда"Неділя, 10 квітня 2022, 16:20

Братислава і Київ ведуть перемовини про можливий продаж Україні 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana, які можуть вражати цілі на відстані понад 30 кілометрів.

Про це йдеться у матеріалі польської Niezalezna, пише "Європейська правда".

Освоєння цих гаубиць не має супроводжуватися труднощами, оскільки кілька років тому Україна купила чеські самохідні гаубиці DANA M2.

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"Зузана" – фактично така ж модернізована установка, адаптована до стандартів НАТО. Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії.

Гаубиця може вражати цілі на відстані понад 39 кілометрів та здатна робити 5 пострілів за хвилину.  

Нагадаємо, днями Словаччина передала Україні дивізіон ППО С-300, отримавши натомість американську Patriot. 

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Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Гегер днями особисто відвідав Київ та Бучу разом з президенткою Єврокомісії і головним дипломатом ЄС. 

Теми: Словаччиназброя
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