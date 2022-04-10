Словаччина можливо продасть Україні самохідні гаубиці Zuzana – ЗМІ

Братислава і Київ ведуть перемовини про можливий продаж Україні 16 155-міліметрових самохідних гаубиць Zuzana, які можуть вражати цілі на відстані понад 30 кілометрів.

Про це йдеться у матеріалі польської Niezalezna, пише "Європейська правда".

Освоєння цих гаубиць не має супроводжуватися труднощами, оскільки кілька років тому Україна купила чеські самохідні гаубиці DANA M2.

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"Зузана" – фактично така ж модернізована установка, адаптована до стандартів НАТО. Ці артилерійські системи використовуються в армії Польщі, Чехії та Грузії.

Гаубиця може вражати цілі на відстані понад 39 кілометрів та здатна робити 5 пострілів за хвилину.

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