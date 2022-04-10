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Словакия возможно продаст Украине самоходные гаубицы Zuzana – СМИ

"Европейская правда"Воскресенье, 10 апреля 2022, 16:20

Братислава и Киев ведут переговоры о возможной продаже Украине 16 155-миллиметровых самоходных гаубиц Zuzana, которые могут поражать цели на расстоянии более 30 километров.

Об этом говорится в материале польского Niezalezna, пишет "Европейская правда".

Освоение этих гаубиц не должно сопровождаться трудностями, поскольку несколько лет назад Украина купила чешские самоходные гаубицы DANA M2.

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"Зузана" – фактически такая же модернизированная установка, адаптированная к стандартам НАТО. Эти артиллерийские системы используются в армии Польши, Чехии и Грузии.

Гаубица может поражать цели на расстоянии более 39 километров и способна производить 5 выстрелов в минуту.

Напомним, на днях Словакия передала Украине дивизион ПВО С-300, получив американскую Patriot.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на днях лично посетил Киев и Бучу вместе с президентом Еврокомиссии и главным дипломатом ЕС.

Темы: Словакияоружие
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