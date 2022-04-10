У прикордонній з Україною області РФ оголосили високий рівень терористичної небезпеки

У Курській області РФ, яка межує із Сумською областю України, з понеділка запроваджується жовтий (високий) рівень терористичної небезпеки нібито через можливі провокації з боку "українських націоналістів".

Джерело: губернатор Курської області Роман Старовойт у Telegram

Дослівно: "У зв’язку з можливими провокаціями з боку українських націоналістів, у Курській області з 11 квітня буде введено жовтий рівень терористичної небезпеки.

Це другий рівень за встановленою шкалою. Усього їх 3: підвищений – синій, високий – жовтий та останній, критичний – червоний".

Деталі: За словами губернатора, на території області встановлено контрольні пункти спостереження, де будуть перебувати військові та поліція, посилено патрулювання населених пунктів.

Він попросив мешканців області звертати увагу на залишені сумки, а про підозрілих громадян чи групу осіб повідомляти до поліції.

Що передувало: У суботу ввечері Старовойт заявив про мінометний обстріл з боку України прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

ВІДЕО ДНЯ

Російська Федерація неодноразово вдавалася до інформаційних провокацій щодо нібито обстрілу з української сторони. Водночас війна розв'язана і ведеться виключно російськими військами. Керівництво України не раз заявляло, що Україна не здійснює обстрілів територій інших держав.