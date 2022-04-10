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В пограничной с Украиной области РФ ввели высокий уровень террористической опасности

Катерина ТищенкоВоскресенье, 10 апреля 2022, 17:21
В пограничной с Украиной области РФ ввели высокий уровень террористической опасности
Курская область РФ

В Курской области РФ, которая граничит с Сумской областью Украины, с понедельника вводится жёлтый (высокий) уровень террористической опасности якобы из-за возможных провокаций со стороны украинских националистов.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram

Дословно: "В связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов, в Курской области с 11 апреля будет введён жёлтый уровень террористической опасности.

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Это второй уровень по установленной шкале. Всего их 3: повышенный — синий, высокий — жёлтый и последний, критический — красный".

Детали: По словам губернатора, на территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов.

Он попросил жителей области обращать внимание на оставленные сумки, о подозрительных гражданах или группе лиц сообщать в полицию.

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Что предшествовало: В субботу вечером Старовойт заявил о минометном обстреле со стороны Украины пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка Глушковского района.

Российская Федерация неоднократно прибегала к информационным провокациям относительно якобы обстрела с украинской стороны. В то же время война развязана и ведется только российскими войсками. Руководство Украины не раз заявляло, что Украина не производит обстрелов территорий других государств.

Темы: Росcияграница
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