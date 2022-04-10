Кулеба: Якщо переговори дозволять запобігти такому, як у Бучі чи Краматорську, їх треба вести

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що готовий вести переговори з росіянами, якщо це допоможе запобігти принаймні одному такому кровопролиттю як у Бучі або Краматорську.

Джерело: Кулеба в ефірі програми NBCnews у неділю

Пряма мова: "Дуже важко навіть думати про те, щоб сідати за стіл переговорів із людьми, які чинять або виправдовують всі ці звірства і воєнні злочини, які завдали Україні жахливої шкоди.

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Але якщо переговори з росіянами допоможуть мені запобігти принаймні одному такому кровопролиттю, як у Бучі чи Краматорську, я маю скористатися такою можливістю. Що б я не відчував, якщо я маю можливість врятувати людське життя, село, місто від руйнування, я скористаюся цією можливістю".

Деталі: Кулеба також заявив, що Україна впевнена у своїй перемозі і не рахує, скільки часу це займе.

"Що б Росія не планувала робити, у нас є своя стратегія, яка базується на впевненості, що ми виграємо цю війну і звільнимо наші території. Час важливий, але ми не рахуємо, скільки часу це займе", - сказав він.

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Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що йти на переговори після катувань українців складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".