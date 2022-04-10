Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба: Якщо переговори дозволять запобігти такому, як у Бучі чи Краматорську, їх треба вести

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 19:09
Дмитро Кулеба, фото Getty Images

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляє, що готовий вести переговори з росіянами, якщо це допоможе запобігти принаймні одному такому кровопролиттю як у Бучі або Краматорську.

Джерело: Кулеба в ефірі програми NBCnews у неділю

Пряма мова: "Дуже важко навіть думати про те, щоб сідати за стіл переговорів із людьми, які чинять або виправдовують всі ці звірства і воєнні злочини, які завдали Україні жахливої шкоди.

Але якщо переговори з росіянами допоможуть мені запобігти принаймні одному такому кровопролиттю, як у Бучі чи Краматорську, я маю скористатися такою можливістю. Що б я не відчував, якщо я маю можливість врятувати людське життя, село, місто від руйнування, я скористаюся цією можливістю".

Деталі: Кулеба також заявив, що Україна впевнена у своїй перемозі і не рахує, скільки часу це займе.

"Що б Росія не планувала робити, у нас є своя стратегія, яка базується на впевненості, що ми виграємо цю війну і звільнимо наші території. Час важливий, але ми не рахуємо, скільки часу це займе", - сказав він.

Що передувало: Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що йти на переговори після катувань українців складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Кулеба ДмитропереговоривійнаРосія
Головне сьогодні

відеоМорпіхи з Маріуполя: Ми не здавали позицій, пам'ятайте ціну цього спротиву 

Австрійській канцлер розповів, що почув від Путіна на зустрічі тет-а-тет

оновленоРосіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Байден не планує їхати в Київ услід за Джонсоном – Білий дім

Росія найближчим часом не матиме достатньо ресурсу для успіху на Донбасі - ISW

ФОТОПо Білорусі росіяни їздять на авто, вкрадених в Україні – ЗМІ

Усі новини...
Кулеба Дмитро
У Туреччині хочуть провести зустріч Лаврова і Кулеби, а потім розмову президентів
Битва за Донбас нагадає Другу світову – глава МЗС
НАТО не надсилатиме зброю Україні, будуть поставки від окремих союзників – Кулеба
Останні новини
10:09
Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється, могли бути фосфорні боєприпаси - МОУ
10:08
Nokia йде з російського ринку
10:08
Запоріжжя: окупанти примусово відправляють чоловіків до військкоматів і "народної міліції"
09:47
На вівторок погодили 9 гумкоридорів, в тому числі з Маріуполя
09:39
Офіс президента про зброю: ЄС пришвидшується, але потрібно ще швидше
09:30
У Києві відновили рух низки трамвайних та тролейбусних маршрутів
09:30
Кількість дитячих жертв від рук Росії знову зросла – щонайменше 186 загиблих
09:26
Яким буде трибунал щодо Росії і чи можливо покарати Путіна - Філіп Сендс
09:20
Ніч у регіонах: ракетний удар по Хмельниччині, бої на Херсонщині
09:13
Росія втратила в небі над Україною 140 вертольотів – Генштаб
Усі новини...