Кулеба: Если переговоры позволят предотвратить такое, как в Буче или Краматорске, их нужно вести

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что готов вести переговоры с россиянами, если это поможет предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске.

Источник: Кулеба в эфире программы NBCnews в воскресенье

Прямая речь: "Очень трудно даже думать о том, чтобы садиться за стол переговоров с людьми, которые совершают или оправдывают все эти зверства и военные преступления, причинившие Украине ужасный ущерб.

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Но если переговоры с россиянами помогут мне предотвратить по крайней мере одно такое кровопролитие, как в Буче или Краматорске, я должен воспользоваться такой возможностью. Что бы я ни чувствовал, если у меня есть возможность спасти человеческую жизнь, село, город от разрушения, я воспользуюсь этой возможностью".

Детали: Кулеба также заявил, что Украина уверена в своей победе и не считает, сколько времени это займет.

"Что бы Россия ни планировала делать, у нас есть своя стратегия, основанная на уверенности, что мы выиграем эту войну и освободим наши территории. Время важно, но мы не считаем, сколько времени это займет", - сказал он.

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Что предшествовало: Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что идти на переговоры после пыток украинцев сложно, но "мы должны не упускать возможности на дипломатическое решение, если они у нас будут".