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Зеленський: Маріуполь – серце війни, перестане битися – у нас будуть слабкі позиції

Олена РощінаНеділя, 10 квітня 2022, 13:39
Зеленський: Маріуполь – серце війни, перестане битися – у нас будуть слабкі позиції
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що бої за схід України і, зокрема, за Маріуполь, визначать хід війни – і якщо ЗСУ зазнають там поразки, росіяни можуть покинути переговори і знову окупувати деокуповані території.  

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Пряма мова: "Маріуполь – це, знаєте, серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється – ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися – у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники міста – ред.) – люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога.

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Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави, в (районі) ООС, і якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією. 

Якщо у нас ситуація буде слабка в усіх цих напрямках, то ми можемо не дочекатися на зустріч. Тому що тоді Росія буде робити всі ці кроки, які можуть призвести до повернення навіть у ті міста, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти і на це. 

Тоді вже наша ситуація в перемовинах буде слабша і, може, навіть не цікава для російської сторони. Так може бути. На жаль, ми констатуємо. Ми віримо в наш результат, у нашу перемогу…".

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Деталі: Зеленський також сказав, що йти на переговори після катувань українців складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".

Пряма мова: "Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, умовах незалежності України, але… кожна сім'я щось втратила – і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах.

Але якщо ми говоримо не емоційно, війна повинна закінчитися миром, або закінчиться мільйонами жертв. І навіть там, де мільйон жертв, все приходить до закінчення війни. 

Так, ми повинні боротися – але заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей". 

Передісторія

  • Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі російської армії, за нього точаться запеклі бої. Це єдине місто на березі Азовського моря, де росіяни ще не змогли домогтися повного контролю над містом, хоч і блокують евакуацію та доставку гуманітарки туди.
  • У Маріуполі може залишатися понад 120 тисяч цивільних осіб, але невідомо, скільки людей загинули від голоду та поранень. У місті майже не лишилося вцілілих будинків, понад місяць там немає води, їжі, електрики, газу, зв’язку та можливості поховати померлих. Частину людей вдалося евакуювати, але тисячі маріупольців вимушено опинилися на окупованих територіях України чи на території Росії. 
  • 9 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що захисники Маріуполя стримують 10 тисяч російських військових, які їх оточили.
  • У Міністерстві оборони США 9 квітня заявили, що українська армія розбила близько 20% ворожих сил, а РФ зосереджує війська для посилення наступу на Донбас.
  • Британська розвідка вважає, що Маріуполь може бути ключовою метою росіян, аби забезпечити сухопутний коридор із Росії на окуповану територію Криму.

Теми: ЗеленськийвійнапереговориМаріуполь
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