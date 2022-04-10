Зеленський: Маріуполь – серце війни, перестане битися – у нас будуть слабкі позиції

Президент Володимир Зеленський вважає, що бої за схід України і, зокрема, за Маріуполь, визначать хід війни – і якщо ЗСУ зазнають там поразки, росіяни можуть покинути переговори і знову окупувати деокуповані території.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Пряма мова: "Маріуполь – це, знаєте, серце цієї війни на сьогодні. Воно б’ється – ми воюємо, ми міцні. Якщо воно перестане битися – у нас будуть більш слабкі позиції. Вони (захисники міста – ред.) – люди, які відтягнули на себе велику кількість ворога.

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Чим міцніша наша позиція в Маріуполі, тим міцніша наша позиція буде на сході держави, в (районі) ООС, і якщо вони будуть більш міцними, то і стіл перемовин буде для нас більш наближеним і у нас будуть переваги в діалозі з Російською Федерацією.

Якщо у нас ситуація буде слабка в усіх цих напрямках, то ми можемо не дочекатися на зустріч. Тому що тоді Росія буде робити всі ці кроки, які можуть призвести до повернення навіть у ті міста, які ми зараз деокупували. Вони можуть піти і на це.

Тоді вже наша ситуація в перемовинах буде слабша і, може, навіть не цікава для російської сторони. Так може бути. На жаль, ми констатуємо. Ми віримо в наш результат, у нашу перемогу…".

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Деталі: Зеленський також сказав, що йти на переговори після катувань українців складно, але "ми повинні не втрачати можливості на дипломатичне вирішення, якщо вони в нас будуть".

Пряма мова: "Люди сприймуть мир у будь-якому випадку, тому що люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. На наших умовах, умовах незалежності України, але… кожна сім'я щось втратила – і я не думаю, що їх задовольнить будь-який мир на будь-яких умовах.

Але якщо ми говоримо не емоційно, війна повинна закінчитися миром, або закінчиться мільйонами жертв. І навіть там, де мільйон жертв, все приходить до закінчення війни.

Так, ми повинні боротися – але заради життя. Ти не можеш боротися заради пилу, коли вже нічого немає, немає людей".

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