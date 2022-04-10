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За добу 10 квітня із зони бойових дій евакуювали більше 2800 українців

Денис КарловськийНеділя, 10 квітня 2022, 20:35
фото ілюстративне: getty images

Українська влада змогла евакуювати 2824 людини із зони бойових дій упродовж 10 квітня, найбільше з них із Запорізької області.

Джерело: віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук

Пряма мова Верещук: "За сьогодні евакуйовано 2 824 людини.

Колони автобусів, які сьогодні зранку виїхали із Запоріжжя для евакуації людей з Бердянська, Токмака та Енергодара утримуються окупаційними військами на блокпості у Василівці. Втім, ми продовжуватимемо прориватись до наших людей".

Деталі: На власних автівках та евакуаційних автобусах із Бердянська й Маріуполя до Запоріжжя виїхало 2622 людини. Із них маріупольців 213, а решта – жителі населених пунктів Запорізької області (Пологи, Василівка, Мелітополь і Бердянськ).

Попри обстріли з Луганщини зуміли вивезти 202 людини. Це мешканці Лисичанська, Сєвєродонецька, Рубіжного, Попасної та Кремінної.

Що було раніше: Зранку 10 квітня Верещук повідомляла, що заплановано 9 маршрутів евакуації цивільного населення, переважно з Луганщини та Запоріжжя.

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Теми: Запорізька областьЛуганська областьМелітопольевакуація
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