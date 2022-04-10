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За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев

Денис КарловскийВоскресенье, 10 апреля 2022, 20:35
За сутки 10 апреля из зоны боевых действий эвакуировали более 2800 украинцев
фото иллюстративное: getty images

Украинские власти смогли эвакуировать 2824 человека из зоны боевых действий в течение 10 апреля, больше всего из них из Запорожской области.

Источник: вице-премьер-министр Ирина Верещук

Прямая речь Верещук: "За сегодняшний день эвакуировано 2 824 человека.

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Колонны автобусов, которые сегодня утром выехали из Запорожья для эвакуации людей из Бердянска, Токмака и Энергодара, удерживаются оккупационными войсками на блокпосте в Васильевке. Впрочем, мы будем продолжать прорываться к нашим людям".

Детали: На собственных автомобилях и эвакуационных автобусах из Бердянска и Мариуполя в Запорожье выехали 2622 человека. Из них мариупольцев 213, а остальные – жители населенных пунктов Запорожской области (Пологи, Васильевка, Мелитополь и Бердянск).

Несмотря на обстрелы из Луганской области сумели вывезти 202 человека. Это жители Лисичанска, Северодонецка, Рубежного, Попасной и Кременной.

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Что было раньше: Утром 10 апреля Верещук сообщала, что запланировано 9 маршрутов эвакуации гражданского населения, преимущественно из Луганщины и Запорожья.

Темы: Запорожская областьЛуганская областьМелитопольэвакуация
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