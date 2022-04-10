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Кулеба прокоментував зміну командувача армією РФ

Світлана КізіловаНеділя, 10 квітня 2022, 21:33
Олександр Дворніков, фото Міноборони РФ

Призначення в Росії командувачем війни проти України генерала Олександра Дворнікова не вплине на плани України.

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулебав в інтервʼю NBC News, передає Укрінформ

Пряма мова: "Давайте повернемося до самого початку війни, коли планом Росії була перемога над всією Україною десь за три дні. Цей план, очевидно, провалвся. Тепер вони мають інший план, але ми маємо наші плани. Історія покаже, чий план переважить".

Деталі: Глава української дипломатії додав, що стратегія України базується на впевненості в те, що вона переможе і звільнить свої території. "Час важливий, але ми не рахуємо те, скільки часу на це знадобиться", - додав міністр.

Нагадаємо: Росія після провалу плану по окупації України реорганізувала командування своїми військами та тепер ними керує генерал, який воював у Сирії, Олександр Дворніков. Він відповідає за "покращення координації".

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Теми: РосіявійнаКулеба Дмитро
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