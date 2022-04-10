Кулеба прокомментировал смену командующего армией РФ

Назначение в России командующим войной против Украины генерала Александра Дворникова не повлияет на планы Украины.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью NBC News, передает Укринформ.

Прямая речь: "Давайте вернемся к самому началу войны, когда планом России была победа над всей Украиной за три дня. Этот план, очевидно, провалился. Теперь у них есть другой план, но у нас есть наши планы. История покажет, чей план перевесит".

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Детали: Глава украинской дипломатии добавил, что стратегия Украины базируется на уверенности в том, что она победит и освободит свои территории. "Время важно, но мы не считаем то, сколько времени на это понадобится", - добавил министр.

Напомним: Россия после провала плана по оккупации Украины реорганизовала командование своими войсками и теперь ими руководит воевавший в Сирии генерал Александр Дворников. Он отвечает за "улучшение координации".