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Кличко не виключає наступної спроби росіян "взяти Київ за 2 дні"

Катерина ТищенкоНеділя, 10 квітня 2022, 21:45
Віталій Кличко, фото КМДА

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що російські війська знову спробують взяти столицю.

Джерело: Кличко у Telegram

Дослівно: "Те, що ворог відступив від Києва, не означає, що він відмовився від прагнення захопити столицю. Тому не можна виключати наступної спроби орків "взяти Київ за 2 дні".

І столиця має й надалі бути готова до оборони".

Деталі: Кличко опублікував відео ефіру американського телеканалу ABC, в якому взяв участь мер Києва та його брат Володимир Кличко.

"Ми очікуємо, що російські війська повернуться й будуть атакувати столицю України", - сказав на відео Володимир Кличко.

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Чому це важливо: Останніми днями після відведення російських військ із регіону до Києва почали повертатися багато людей.

Що передувало: Раніше Кличко закликав мешканців, які виїхали зі столиці через війну, не повертатися принаймні до кінця цього тижня.

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія спробує здійснити повторний наступ на Київ. 

Теми: КиївВіталій Кличковійна
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