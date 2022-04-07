Після перегрупування військ Росія може здійснити другу спробу наступу на Київ – генерал ЗСУ

Бригадний генерал Збройних сил України Олександр Грузевич вважає, що після перегрупування військ Росія спробує здійснити повторний наступ на Київ.

Джерело: брифінг бригадного генерала, заступника начальника штабу командування Сухопутних сил ЗСУ Грузевича

Пряма мова Грузевича: "Зараз він (ворог – ред.) перенацілить свої сили для того, щоб здійснити хоча б одну ціль. Вірогідність того, якщо він буде мати успіх, я в цьому сумніваюсь, то вірогідність того, що буде спроба наступу на Київ все ж є.

По тих силах, які залишаються, що одним із варіантів розвитку подій, після перегрупування, буде повторна спроба захопити столицю. Однозначно. Це дозволить ворогу створити свої умови вийти "переможцями", бо зараз Росія, як "загнаний вовк" – тримається тільки на своїй пропаганді".

Деталі: За словами Грузевича, третину військ, які оточували Київ, знищили українські захисники, а ще третину ворог перекинув через Білорусь до кордонів поблизу Донеччини й Луганщини.

Водночас одна третина цього угруповання лишилась на території Білорусі.

Бригадний генерал запевнив, що українське військове керівництво усвідомлює плани ворога та здійснює заходи з оборони Києва та області.

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