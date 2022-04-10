Кличко не исключает следующей попытки россиян "взять Киев за 2 дня"

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что российские войска снова попытаются взять столицу.

Источник: Кличко в Telegram

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Дословно: "То, что враг отступил от Киева, не значит, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня".

И столица должна и дальше быть готова к обороне".

Детали: Кличко опубликовал видео эфира американского телеканала ABC, в котором принял участие мэр Киева и его брат Владимир Кличко.

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"Мы ожидаем, что российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины", - сказал Владимир Кличко.

Почему это важно: В последние дни, после отвода российских войск из региона, в Киев начали возвращаться много людей.

Что предшествовало: Ранее Кличко призывал жителей, выехавших из столицы из-за войны, не возвращаться по крайней мере до конца этой недели.

Бригадный генерал Вооруженных сил Украины Александр Грузевич считает, что после перегруппировки войск Россия попытается осуществить повторное наступление на Киев.